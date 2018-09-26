Петербург требует со строителей "Новокрестовской" и "Беговой" больше 1 миллиарда рублей

26 Сент. 23:19 2018-09-26T23:19:44+03:00

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Больше одного миллиарда рублей хочет взыскать Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга с компании "Метрострой". Поводом для обращения в суд стало нарушение "Метростроем" сроков строительства двух недавно открытых стнаций - "Беговой" и "Новокрестовской".

Информация об иске появился 26 сентября на официальном сайте Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К производству его пока не приняли, так что даты рассмотрения заявления пока нет.

Напомним, "Беговую" и "Новокрестовскую" открыли в конце мая - к чемпионату мира по футболу, часть матчей которого прошли в Северной столице. В дни проведения матчей мундиаля на новые станции пускали только "избранных" пассажиров - тех, у кого есть паспорт болельщка.