2018-09-27T12:43:12+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге канатоходец три часа шел по тросу, натянутому на высоте 15 этажа

И это несмотря на штормовой ветер и проливной дождь [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Пока петербургские автомобилисты 26 сентября стояли в бесконечных пробках, а пешеходы с трудом удерживали зонты, которые буквально выворачивало ветром, отчаянный канатоходец поднялся на высоту 15 этажа, чтобы прогуляться по натянутому между зданиями канату.

Канатоходец шел по тросу, натянутому на высоте 19 этажа в Петербурге.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, трос мужчина натянул между двумя корпусами дома номер 27 по улице Ворошилова.

- Сильный дождь и ветер не победили отвагу и слабоумие, - иронизируют очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

И это при том, что ветер в Санкт-Петербурге дул с максимальной скорость 23 метра в секунду. Да, канатоходец был со страховкой, но все же очень рискованное мероприятие.

Говорят, что в воздухе экстремал провел почти три часа.

- Завтра пусть еще идет. МЧС прислало смс, что снова сильный ветер и дождь, - снова шутят комментаторы.

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