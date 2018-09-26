В Санкт-Петербурге канатоходец три часа шел по тросу, натянутому на высоте 15 этажа
Пока петербургские автомобилисты 26 сентября стояли в бесконечных пробках, а пешеходы с трудом удерживали зонты, которые буквально выворачивало ветром, отчаянный канатоходец поднялся на высоту 15 этажа, чтобы прогуляться по натянутому между зданиями канату.
Канатоходец шел по тросу, натянутому на высоте 19 этажа в Петербурге.
Как рассказывают очевидцы в соцсетях, трос мужчина натянул между двумя корпусами дома номер 27 по улице Ворошилова.
- Сильный дождь и ветер не победили отвагу и слабоумие, - иронизируют очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
И это при том, что ветер в Санкт-Петербурге дул с максимальной скорость 23 метра в секунду. Да, канатоходец был со страховкой, но все же очень рискованное мероприятие.
Говорят, что в воздухе экстремал провел почти три часа.
- Завтра пусть еще идет. МЧС прислало смс, что снова сильный ветер и дождь, - снова шутят комментаторы.