2018-09-27T07:43:34+03:00
Происшествия

В ближайшие выходные в Ленинградской области выпадет первый снег

Синоптики предупреждают жителей 47-го региона о заморозках
Петр КИБЕР
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В ближайшие выходные в Ленинградской области выпадет первый снег.В ближайшие выходные в Ленинградской области выпадет первый снег.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Первый снег всегда ждут с нетерпением. Он означает окончательный поворот к зиме и навевает приятные мысли о новогодних праздниках. Правда, обычно, такой подарок от природы ждут ближе к декабрю, после приятной и теплой «золотой» осени. Но в нынешнем году, стихия удивит уже в сентябре.

- 29 числа, в субботу, в Ленинградской области ожидается похолодание. Днем пройдут дожди с порывистым ветром, а ночью возможны заморозки. Температура опустится до -1…-3 градусов, выпадет мокрый снег, - сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели предупреждают об осторожности при нахождении на открытом воздухе – можно легко получить переохлаждение организма, если не сменить гардероб и выйти на улицу в легкой одежде.

Но еще более аккуратными стоит быть водителям. Из-за похолодания на дорогах ночью и в утренние часы может образоваться гололед. А учитывая, что пока мало кто задумывался о смене резины на зимнюю, то заморозки могут привести к авариям.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не забывая при этом пристегивать ремень и включать фары.

Впрочем, и до первого снега, погода не порадует жителей Петербурга и Ленобласти. Сегодня, 27 и завтра, 28 сентября, в региона пройдут дожди, температура не поднимется выше 10 градусов, а ветер будет с порывами до сильного.

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