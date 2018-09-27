Петербург пережил первое наводнение, но дамбу могут снова закрыть из-за шторма

СЕГОДНЯ 08:13 2018-09-27T08:53:24+03:00

Петербург пережил первое наводнение, но дамбу могут и не открыть из-за шторма. Фото: Александр ГЛУЗ

Защитный барьер уберег город на Неве от больших проблем, однако стихия еще может нанести удар

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Как и предсказывали синоптики, в ночь с 26 на 27 сентября в Петербурге произошло первое осеннее наводнение. В самый пик подъема воды, а он произошел вопреки ожиданиям не в 23:00, а в 5:10, у ординара рядом с Горным институтом была зафиксирована отметка в 178 сантиметров. Наводнение начинается со 160-ти.

- Для предотвращения угрозы наводнения, 26 сентября 2018 затворы дамбы заняли положение «закрыто». Планируемое время открытия остается прежним - 02.00-04.00 27 сентября 2018, но будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий, - сообщала накануне пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Пока новой информации не поступало, однако прогнозы синоптиков говорят о новой нагонной волне, вызванной штормовым ветром, который обрушится на Северную столицу и сегодня, 27 сентября.

Надо сказать, что из-за закрытия дамбы, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно остановлено. В морском порту Петербурга по этой причине «застрял» норвежский круизный лайнер, а его пассажиры невольно получили возможность полюбоваться не только красотами города, но и его видом при наводнении.