2018-09-27T08:37:30+03:00
Спорт

Илья Воробьев: Приятно было победить в 700-й игре СКА в КХЛ

Встреча петербургских армейцев с новосибирской «Сибирью» завершилась со счетом 5:0
Петр КИБЕР
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Илья Воробьев: Приятно было победить в 700-й игре СКА в КХЛ.Илья Воробьев: Приятно было победить в 700-й игре СКА в КХЛ.Фото: Илья СМИРНОВ
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Настоящий разгром учинили хоккеисты петербургского СКА гостям из Новосибирска. Во вчерашней встрече регулярного чемпионата КХЛ, которая прошла в Ледовом дворце, армейцы обыграли «Сибирь» со счетом 5:0, чем порадовали своего главного тренера.

- Сегодня 700-я игра СКА в КХЛ – несомненно, приятно ее выиграть. В принципе, довольно неплохо смотрелись. Работаем дальше, - приводит слова Ильи Воробьева пресс-служба команды.

Что касается соперника, то пока «Сибирь» остается абсолютно худшей командой турнира. С начала сезона новосибирцы проиграли все 11 матчей. Ее тренер Александр Андриевский даже не смог объяснить причин такой безвольной игры.

- Просто не сопротивлялись и все, ничего не получалось, хотя игроки профессионалами себя считают, деньги получают, - пожаловался на послематчевой пресс-конференции наставник «Сибири».

После вчерашней победы, СКА закрепился в лидерах зоны «Запад» КХЛ, однако в общей таблице петербуржцы занимают лишь четвертое место, их опережают идущий без поражений «Автомобилист», а также «Авангард» и «Салават Юлаев».

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