Новый подрядчик забьет сваи для фондохранилища Эрмитажа за 263 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-27T09:09:04+03:00

Определен подрядчик, который забьет сваи для фондохранилища Эрмитажа за 263 миллиона рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

Корпус библиотеки должен в скором времени появиться на Школьной улице

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Затянувшаяся история с возведением фондохранилища Эрмитажа в Приморском районе Санкт-Петербурга получила свое продолжение. На конкурсе был определен победитель, который продолжит строительство вместо предыдущего подрядчика.

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой», - называется имя выигрывшего тендер на сайте госзакупок.

Теперь подрядчик, почти за 263 миллиона рублей забьет сваи для нового корпуса хранилища Эрмитажа, в котором будет расположена библиотека. Здание площадью в 50 тысяч квадратных метров, с практически полностью стеклянными фасадами, расположится на Школьной улице, 39А. От основных корпусов хранилища музея, его будут отделять Заусадебная улица и железнодорожные пути сестрорецкого направления. По проекту между корпусами должен быть построен надземный соединительный переход.

В 2016 году библиотеку, стоимостью в 3,6 миллиарда рублей, начал строить другой подрядчик, но последние пару лет активности рабочих на объекте практически не было, и Эрмитаж контракт разорвал. Новому застройщику дано 2,5 месяца на создание свайного поля, на котором и возведут новый корпус.