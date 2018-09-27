2018-09-27T09:46:48+03:00
Происшествия

На Российском путепроводе водитель бросил разбитый об ограждение «Кадиллак»

В соцсетях уже нашелся бывший владелец автомобиля, опознавший «ласточку»
Петр КИБЕР
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На Российском путепроводе водитель бросил разбитый об ограждение «Кадиллак». Фото: vk.com/spb_todayНа Российском путепроводе водитель бросил разбитый об ограждение «Кадиллак». Фото: vk.com/spb_today
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Не все машины дороги их владельцам. Так, жители Красногвардейского района Петербурга утром 27 сентября могли из своих окон лицезреть разбитый и брошенный редкий «Кадиллак», стоявший на Российском путепроводе.

- Водитель, судя по всему, не справился с управлением и влетел в ограждение.

Место аварии он покинул, оставив машину на дороге, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удар о металлический забор был достаточно сильный, поэтому у машины не только разбита передняя часть, но и сработали подушки безопасности. Видимо они и позволили водителю своим ходом уйти с места ДТП.

В комментариях петебуржцы гадают, был ли это угонщик, взявший авто покататься, либо же его хозяин, решивший не ждать ГИБДД и отправившийся домой спать. На самих фото один из пользователей узнал машину, которая когда-то принадлежала ему. Это достаточно редкий «Кадиллак Севилль» 1998 года, поэтому версия об угоне маловероятна. Зато сам автомобиль очень мощный – 305 лошадиных сил, и провоцирует на быструю езду, что и могло привести к аварии.

Скорее всего, разбитую машину отправят на штрафстоянку, а водителя разыскивать будут сотрудники дорожной полиции. Они же и разберутся в причинах ДТП.

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