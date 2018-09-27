Обводный канал заволокло паром из-за прорыва трубы

СЕГОДНЯ 10:03 2018-09-27T10:03:50+03:00

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Две серьезные коммунальные аварии произошли в Петербурге ночью и утром 27 сентября. Сначала в Купчино, на Будапештской улице 36, прорвало трубу и залило проезжую часть кипятком, а перед рассветом аналогичное ЧП случилось на Обводном канале.

- У Балтийского вокзала горячий потоп, едем по приборам. Время 6:20, - сообщают водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за того, что проезжую часть заволокло паром, несколько десятков метров машинам приходилось двигаться в условиях нулевой видимости. Автомобили ехали «на ощупь», но, по счастью, это не привело к авариям.

Судя по всему, на Обводном канале прорвало магистраль теплоснабжения. Дорогу частично засыпало песком и кусками асфальта, которые разбросала вырвавшаяся из под земли вода. Сейчас на место ЧП уже прибыли аварийные службы, а проезд от Измайловского до Лермонтовского проспекта по противоположной от Балтийского вокзала стороне Обводного канала, полностью перекрыт, что привело к серьезнейшим пробкам.