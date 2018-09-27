2018-09-27T12:43:24+03:00
Общество

С экстремалом, который во время шторма прогулялся по канату, побеседовали полицейские

На преодоление пути канатоходцу потребовалось меньше трех часов [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Ролик с акробатом выложили в соцсети вечером 26 сентября. Фото: скрин с видеороликаРолик с акробатом выложили в соцсети вечером 26 сентября. Фото: скрин с видеоролика
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Неизвестный, но очень отважный канатоходец напугал и удивил жителей Петербурга. Акробат, рискуя жизнью, прошел по натянутому тросу между двумя многоэтажками во время шторма. На преодоление пути ему потребовалось чуть меньше трех часов, а свидетелями зрелища стали сотни местных жителей.

Ролик с акробатом выложили в соцсети вечером 26 сентября. Снят он был на улице Ворошилова в ЖК «Ладожский парк». На кадрах видно, что канатоходец передвигается от одного дома к другому, балансируя на тонком тросе. Идет со страховкой, периодически оступаясь, но все же оставаясь на весу.

Канатоходец шел по тросу, натянутому на высоте 19 этажа в Петербурге.

Действие настолько шокировало очевидцев, что на место даже вызвали МЧС. Но помощь спасателей не понадобилась. Правда, внизу парня ждали сотрудники полиции. О чем стражи порядка говорили с экстремалом - неизвестно. Официального комментария от полиции Петербурга получить не удалось.

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