СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-27T11:54:15+03:00

За украденный у подростка электроскутер, цыганскому барону дали год колонии. Фото: vk.com/seevrussia

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Будущее наступает и рушит вековые традиции. В Кронштадте, за воровство электроскутера осудили мужчину, представившегося цыганским бароном. Теперь за похищение современного «коня» преступник отправится в колонию.

- Подсудимый, с применением насилия, открыто похитил электроскутер «HlectroTown Citycoco LUX» стоимостью 46 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, 25 июня 2018 года, гуляя по Кронштадту, Арсений Михай увидел подростка, который катался на скутере. Недолго думая, мужчина схватил парня и пару раз ударил его. Чем, по версии следствия, «подавил волю к сопротивлению» несовершеннолетнего.

А дальше – как в кино. Похититель вскочил на «коня» и скрылся из виду. Обездоленный мальчик пожаловался родителям, те, в свою очередь, пошли в полицию. А уже правоохранительные органы нашли самого разбойника. Интересно, что при задержании, на вопрос о роде занятий, он заявил стражам правопорядка, что является цыганским бароном.

При назначении наказания суд учел, что у обвиняемого на иждивении находятся пять малолетних детей и дал ему год заключения в исправительной колонии.