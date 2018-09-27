В Мариинской больнице умер мужчина, которому исполосовали живот в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-27T12:29:43+03:00

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Полиция Петербурга разыскивает убийцу, который нанес несколько ножевых ранений 42-летнему мужчине, позже скончавшемуся в больнице.

- 26 сентября в 00-20 от дома 48 по Литейному проспекту, с проникающим ранением живота, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1976 года рождения, - пишут «Невские новости».

У доставленного в клинику пострадавшего были многочисленные ранения, свидетельствующие о серьезной борьбе. Медики диагностировали ранение живота, тонкой кишки, толстой кишки, двенадцатиперстной кишки, сквозное ранение нижней полой вены, и резаные раны пальцев. Мужчина был в состоянии болевого шока и потерял много крови.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, пациента так и не удалось спасти. Как обычно бывает в подобных случаях, когда ранения явно криминальные, сообщение из больницы поступило в полицию.

Теперь правоохранительные органы ищут жестокого убийцу, буквально исполосовавшего живот погибшему петербуржцу.