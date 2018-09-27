В Купчино грабитель на велосипеде вынес из «Связного» мешок с деньгами

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-27T13:53:49+03:00

В Купчино грабитель на велосипеде унес из «Связного» мешок с деньгами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На чем только не приезжали грабители к месту преступлений: на машинах, мотоциклах и даже лошадях, но в Петербурге местный жители решил отличиться, и обчистил салон сотовый связи, едва спрыгнув с велосипеда.

- 26 сентября 2018 в 18:50 неизвестный мужчина вошел в помещение салона связи на улице Звездная дом 8, где угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из сейфа мешок с 230 310 рублями, подготовленными для инкассации, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сами работники «Связного» смогли вспомнить только то, что нападавший был довольно крупного телосложения и на нем был надет яркий сигнальный жилет. Что довольно странно, так как это способствует безопасности велосипедиста, но мало подходит для ограбления, так как сильно демаскирует преступника.

Сейчас полиция ищет оригинального грабителя, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «разбой».