С 28 сентября в Петербурге начнется регулярный отопительный сезон

27 Сент. 14:55 2018-09-27T19:14:49+03:00

В домах петербуржцев уже в пятницу станет тепло

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То, чего последнюю неделю так ждали замерзающие петербуржцы, свершилось. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы заявил о начале отопительного сезона в городе.

- Решение принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании, - сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее распоряжение уже подписал глава комитета Андрей Бондарчук.

При этом начать подавать тепло по постоянной схеме, обязаны все управляющие компании города, как муниципальные, так и частные. Если батареи и после 28 сентября останутся холодными, то петербуржцам следует обращаться в свои ТСЖ или ЖСК.

Шквалистый ветер, наводнение и первые заморозки. Обычный день в Петербурге накануне тепла в батареях 00:00 00:00

Напомним, что периодическое протапливание в городе на Неве началось 24 числа. А вчера, 26 сентября, синоптики пообещали похолодание и первые заморозки. Пока снег выпадет только в Ленинградской области, но и в Петербурге градусник не будет показывать выше 10 тепла, что считается порогом для начала отопительного сезона.