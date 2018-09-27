С 28 сентября в Петербурге начнется регулярный отопительный сезон
То, чего последнюю неделю так ждали замерзающие петербуржцы, свершилось. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы заявил о начале отопительного сезона в городе.
- Решение принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании, - сообщает пресс-служба Смольного.
Соответствующее распоряжение уже подписал глава комитета Андрей Бондарчук.
При этом начать подавать тепло по постоянной схеме, обязаны все управляющие компании города, как муниципальные, так и частные. Если батареи и после 28 сентября останутся холодными, то петербуржцам следует обращаться в свои ТСЖ или ЖСК.
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Напомним, что периодическое протапливание в городе на Неве началось 24 числа. А вчера, 26 сентября, синоптики пообещали похолодание и первые заморозки. Пока снег выпадет только в Ленинградской области, но и в Петербурге градусник не будет показывать выше 10 тепла, что считается порогом для начала отопительного сезона.