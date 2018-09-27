2018-09-27T15:32:22+03:00
Общество

Спасатели тюленей попали в беду во время шторма в Балтике

Но сейчас у группы все хорошо
Алла МЕХОНЦЕВА
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Шторм дошел и до Петербурга.Шторм дошел и до Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ
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У спасателей тюленей в Балтике случилась беда! От шторма, пришедшего в регион, пришлось спасать экспедиционный лагерь на берегу Финского залива.

- Финский залив подобрался к лодке, которая хранилась как нам казалось очень далеко от воды, оторвал один швартов и попытался уволочь наш флагманский корабль в морскую пучину. Хорошо, что он был привязан ещё одной веревкой. Пришлось посреди ночи мчаться за 250 км., лавируя среди падающих на дороги деревьев и потом в темноте барахтаться в кипящих волнах среди мокрых камней, - поделились историей спасатели тюленей.

Вытягивать лодку из воды пришлось с помощью машины – она была полна песка и камней. Да и ветер добавлял хлопот. Кроме того, шторм разорвал палатку.

По словам спасателей, море отступило только к утру. К счастью. Никто из людей не пострадал.

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