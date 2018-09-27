2018-09-27T17:17:31+03:00
Общество

Сентябрьское наводнение в Петербурге произошло впервые за 35 лет

Город спасла дамба
Алла МЕХОНЦЕВА
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По набережным в Петербурге теперь впору ходить в болотных сапогах.По набережным в Петербурге теперь впору ходить в болотных сапогах.Фото: Артем Килькин
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Впервые за 35 лет в Санкт-Петербурге произошло наводнение произошло в сентябре. Сильнейший западный ветер и шторм подняли уровень воды на всех набережных, а у «Горного института» уровень воды дошел до значения 179 см, что на 18 больше критического уровня.

- В сентябре наводнение в Санкт-Петербурге наблюдалось последний раз 35 лет назад, - отмечает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. – В эти самые дни, 26 и 28 сентября 1983 года, уровень воды в Санкт-Петербурге поднимался до 182 и 174 см. Все последующие наводнения случались в более поздний период, в основном с октября по январь.

Стихия в городе на Неве будет бушевать еще сутки. Но в целом город справляется благодаря дамбе.

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