Сентябрьское наводнение в Петербурге произошло впервые за 35 лет

27 Сент. 17:17 2018-09-27T17:17:31+03:00

По набережным в Петербурге теперь впору ходить в болотных сапогах. Фото: Артем Килькин

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Впервые за 35 лет в Санкт-Петербурге произошло наводнение произошло в сентябре. Сильнейший западный ветер и шторм подняли уровень воды на всех набережных, а у «Горного института» уровень воды дошел до значения 179 см, что на 18 больше критического уровня.

- В сентябре наводнение в Санкт-Петербурге наблюдалось последний раз 35 лет назад, - отмечает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. – В эти самые дни, 26 и 28 сентября 1983 года, уровень воды в Санкт-Петербурге поднимался до 182 и 174 см. Все последующие наводнения случались в более поздний период, в основном с октября по январь.

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