Сентябрьское наводнение в Петербурге произошло впервые за 35 лет
Впервые за 35 лет в Санкт-Петербурге произошло наводнение произошло в сентябре. Сильнейший западный ветер и шторм подняли уровень воды на всех набережных, а у «Горного института» уровень воды дошел до значения 179 см, что на 18 больше критического уровня.
- В сентябре наводнение в Санкт-Петербурге наблюдалось последний раз 35 лет назад, - отмечает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. – В эти самые дни, 26 и 28 сентября 1983 года, уровень воды в Санкт-Петербурге поднимался до 182 и 174 см. Все последующие наводнения случались в более поздний период, в основном с октября по январь.
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