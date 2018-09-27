В Петербурге нашли убийцу девушки, которую избили и выбросили с 16 этажа

27 Сент. 17:46 2018-09-27T17:49:05+03:00

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Следователи Петербурга приступили к расследованию уголовного дела в отношении 28-летнего приезжего из Узбекистана. Парня подозревают в убийстве девушки, чье тело нашли под окнами многоэтажки по улице Латышских стрелков.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу, 16 апреля 2018 года мигрант выбросил из окна 16 этажа свою знакомую.

- В ходе ссоры со своей 23-летней знакомой, он нанес ей несколько ударов руками по голове, после чего выбросил ее в окно, - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека.