Столетний юбилей отметили около 300 петербуржцев

27 Сент. 18:32 2018-09-27T18:32:35+03:00

А самой старой долгожительнице сейчас 110 лет

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В Санкт-Петербурге проживает 284 человека, которые перешли столетний рубеж. Причем главная долгожительница, которой в этом году исполнилось 110 лет, проживает в Выборгском раойне.

Данные о пожилых петербуржцам перед днем пожилого человека в сообщила первый заместитель председателя городского комитета по социальной политике Галина Колосова.

Достаточно много в городе проживает ленинградцев, которым уже перевалило за 90 – их, по данным Колосовой, больше 90 000 человек! Всего же число пожилых людей, которые старше 60 лет, в городе насчитывается 1 млн 155 тысяч.