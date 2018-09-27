«Зенит» оштрафовали на 30 тысяч рублей за пиротехнику на игре с «Локомотивом»

27 Сент. 19:20 2018-09-27T19:25:14+03:00

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В РФС рассмотрели нарушения на матче «Зенита» и «Локомотива». Болельщики с обоих сторон во время игры устроили пиротехническо шоу, из-за чего все поле затянуло дымом. В итоге обе команды оштрафовали за своих фанатов.

- За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию ФК "Зенит" оштрафован на 30 тысяч рублей, - сообщают в РФС.

В свою очередь "Локомтоив" за использование пиротехники решено оштрафовать лишь на 10 тысяч рублей. Свое решение в РФС не пояснили.