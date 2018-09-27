Мать отказалась от малыша, родившегося в метро Петербурга

27 Сент. 20:17 2018-09-27T20:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Родившийся в метро Петербурга малыш стал за последнее время самым известным в городе ребенком. Еще бы! Младенец появился на свет в экстремальных условиях. Тут тебе никаких акушеров и стерильных приборов с группой поддержки в лице медиков. Мальчик родился прямо на станции «Технологический институт». Вместо врача роды приняла ... уборщица метрополитена. Повезло, что женщина раньше работала в больнице.

Мальчик, к счастью, родился здоровым. Другая бы мать гордилась своим малышом. Ведь младенец с самых первых дней своей жизни доказал - он настоящий богатырь. И не сртрашны ему никакие трудности. Но не биологическая мать-кукушка первенца подземки. Женщину доставили в больницу, где она отлежалась. И решила написать отказ от своего ребенка.

- Рождение под землей - это не единственное испытание, которое придется пройти новорожденному, - рассказывают в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга. - Мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем.

К слову, кукушка уже не первый раз оказалась без своего ребенка. У женщины уже есть двое детей. Но они, как и их младший братишка, с горе-матерью не общаются. Женщину лишили родительских прав.

Теперь маленькому богатырю будут искать новую маму.