Под Петербургом бетономешалка опрокинулась на две легковушки: один человек погиб
Смертельная авария произошла под Санкт-Петербургом возле Соснового бора. Юный водитель бетономешалки не справился с управдлением и перевернулся. В итоге тяжелая спецтехника упала прямо на две легковушки, раздавив машины. Один из водителей погиб на месте.
- Авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, - рассказывают в ГИБДД. - 20-летний водитель бетономешалки Мерседес опрокинул свою машину на Форд Фиеста и Рено Дастер.
Двое человек доставлены в больницу Фото: Мой Сосновый бор
В аварии погибла 44-летняя водитель Форд. Водитель Рено получила травмы и была доставлена в больницу. К слову, госпитализация потребовалась и самому шоферу бетономешалки.
В аварии разбирается ГИБДД Фото: Мой Сосновый бор
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.