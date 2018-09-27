Под Петербургом бетономешалка опрокинулась на две легковушки: один человек погиб

27 Сент. 20:43 2018-09-27T20:44:26+03:00

Женщина погибла на месте Фото: Мой Сосновый бор

Еще два человека получили травмы

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Смертельная авария произошла под Санкт-Петербургом возле Соснового бора. Юный водитель бетономешалки не справился с управдлением и перевернулся. В итоге тяжелая спецтехника упала прямо на две легковушки, раздавив машины. Один из водителей погиб на месте.

- Авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, - рассказывают в ГИБДД. - 20-летний водитель бетономешалки Мерседес опрокинул свою машину на Форд Фиеста и Рено Дастер.

Двое человек доставлены в больницу Фото: Мой Сосновый бор

В аварии погибла 44-летняя водитель Форд. Водитель Рено получила травмы и была доставлена в больницу. К слову, госпитализация потребовалась и самому шоферу бетономешалки.

В аварии разбирается ГИБДД Фото: Мой Сосновый бор

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.