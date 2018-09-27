2018-09-27T20:44:26+03:00
Происшествия

Под Петербургом бетономешалка опрокинулась на две легковушки: один человек погиб

Еще два человека получили травмы
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Женщина погибла на месте Фото: Мой Сосновый борЖенщина погибла на месте Фото: Мой Сосновый бор
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла под Санкт-Петербургом возле Соснового бора. Юный водитель бетономешалки не справился с управдлением и перевернулся. В итоге тяжелая спецтехника упала прямо на две легковушки, раздавив машины. Один из водителей погиб на месте.

- Авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, - рассказывают в ГИБДД. - 20-летний водитель бетономешалки Мерседес опрокинул свою машину на Форд Фиеста и Рено Дастер.

Двое человек доставлены в больницу Фото: Мой Сосновый бор

Двое человек доставлены в больницу Фото: Мой Сосновый бор

В аварии погибла 44-летняя водитель Форд. Водитель Рено получила травмы и была доставлена в больницу. К слову, госпитализация потребовалась и самому шоферу бетономешалки.

В аварии разбирается ГИБДД Фото: Мой Сосновый бор

В аварии разбирается ГИБДД Фото: Мой Сосновый бор

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге председателя коллегии адвокатов арестовали за мошенничество на 30 миллионов рублей
"Какое АУЕ?": Родители подростков, подозреваемых в избиении 16 человек, жалуются на травлю
В Сланцах вторые сутки ищут 12-летнего мальчика, который ушел в спортшколу и не вернулся
В Петербурге эвакуировали участников ЛГБТ-фестиваля
Мать отказалась от малыша, родившегося в метро Петербурга
«Зенит» оштрафовали на 30 тысяч рублей за пиротехнику на игре с «Локомотивом»
Столетний юбилей отметили около 300 петербуржцев
В Петербурге нашли убийцу девушки, которую избили и выбросили с 16 этажа
Сентябрьское наводнение в Петербурге произошло впервые за 35 лет
Более 7 тысяч человек остались без света в Ленинградской области
Подросток из Гатчины, который избил ровесника на камеру, предстанет перед судом
Спасатели тюленей попали в беду во время шторма в Балтике
В ночь на 30 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до минус 3 и мокрый снег
С 28 сентября в Петербурге начнется регулярный отопительный сезон
В Купчино грабитель на велосипеде вынес из «Связного» мешок с деньгами
В Мариинской больнице умер мужчина, которому исполосовали живот в центре Петербурга
За украденный у подростка электроскутер, цыганскому барону дали год колонии