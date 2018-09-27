В Петербурге эвакуировали участников ЛГБТ-фестиваля
Неизвестные, по словам горожан, сообщили о бомбе
На месте экстренные службы Фото: Квирфест
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В Петербурге сорвали ЛГБТ-фестиваль. Неизвестные сообщили о минировании пространства «Арт-муза» на 13-й линии Васильевского острова, где проходил вечер секс-меньшинств.
- Поступила информация о минировании, - сообщают горожане. - Перекрыта 12 линия от Малого проспекта до набережной. Полиция, "скорая", спецслужбы на месте.
Сами участники фестиваля надеялись продолжить мероприятие.
- Мы надеемся продолжить мероприятия, но если вы рядом с АРТ-Музой - лучше идти в теплое кафе и греться, - сообщили сотрудники фестиваля в группе.
Но позже всех распустили по домам.