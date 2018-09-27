2018-09-27T21:28:12+03:00
Общество

В Петербурге эвакуировали участников ЛГБТ-фестиваля

Неизвестные, по словам горожан, сообщили о бомбе
Роман ЛЯЛИН
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На месте экстренные службы Фото: КвирфестНа месте экстренные службы Фото: Квирфест
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В Петербурге сорвали ЛГБТ-фестиваль. Неизвестные сообщили о минировании пространства «Арт-муза» на 13-й линии Васильевского острова, где проходил вечер секс-меньшинств.

- Поступила информация о минировании, - сообщают горожане. - Перекрыта 12 линия от Малого проспекта до набережной. Полиция, "скорая", спецслужбы на месте.

Сами участники фестиваля надеялись продолжить мероприятие.

- Мы надеемся продолжить мероприятия, но если вы рядом с АРТ-Музой - лучше идти в теплое кафе и греться, - сообщили сотрудники фестиваля в группе.

Но позже всех распустили по домам.

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