В Сланцах вторые сутки ищут 12-летнего мальчика, который ушел в спортшколу и не вернулся

27 Сент. 23:06 2018-09-27T23:06:33+03:00

Андрей ушел из дома 26 сентября. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

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В среду около четырех часов дня 12-летний житель Сланцев Ленинградской области пошел в спортивную школу и пропал. С тех пор родители его не видели и не слышали.

- Андрею Лебедеву 12 лет, рост 150 сантиметров. К побегам мальчик не склонен, разыскивается впервые. Может оказаться на территории Санкт-Петербурга, - сообщают в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Выходя из дома, Андрей надел черные спортивные штаны, двустороннюю куртку-ветровку (с одной стороны красная, с черно-белыми вставками на плечах, с другой - серая) и красные резиновые сапоги.

Всех, кто видел мальчика и знает хоть какую-нибудь информацию о его возможном местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 (81374) 224-01 или 8 (952) 289-67-90.