В Санкт-Петербурге председателя коллегии адвокатов арестовали за мошенничество на 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 00:22 2018-09-28T00:22:59+03:00

Сам адвокат уверяет, что он невиновен

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Постановление о заключении адвоката под стражу вынес Ленинский районный суд Петербурга. Отмечается, что арестованный Михаил Федотов - действующий адвокат Адвокатской палаты Ленобласти, председатель петербургской коллегии адвокатов "Регион". Пока его отправили за решетку на два месяца.

По версии следствия, Федотов с юристом из "Фордевинда" Сергеем Зиминым узнали о следственных действиях в отношении своих клиентов. И заявили им, что следствие собирается привлечь из к уголовной ответственности. Мол, информация достоверная, получена из личных источников в МВД.

Те же "личные источники" якобы готовы помочь избежать наказания за 30 миллионов рублей. 26 сентября муляж миллионов передали Федотову. А 27 сентября ему предъявили обвинение.

Сам Федотов продолжает настаивать на своей невиновности и просил суд освободить его или отправить под домашний арест.