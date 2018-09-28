Стихия отступила: угроза наводнения в Петербурге миновала

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-28T07:52:42+03:00

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Два прошедших дня Петербург прожил, пережив одно наводнение и ожидая другое. И если в ночь с 26 на 27 сентября, даже при закрытой дамбе вода поднималась до отметки в 178 сантиметров, то вчера потопа удалось избежать. Уже вечером стало понятно, что стихия отступила.

- По состоянию на 21:00 27 сентября 2018г угроза наводнения миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения начал движение на открытие, - сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

Нева так и не вышла из берегов, а уже сегодня, 28 сентября, уровень воды у Горного института вернулся к привычной отметке в 60 сантиметров. Прекратился и шторм, который бушевал в городе и нагонял волну. Вместо порывов в 20-23 метров в секунду, сейчас скорость ветра не превышает умеренных 10-11 метров в секунду.

Теперь, наконец, порт сможет покинуть туристический лайнер, который так и не ушел из города накануне. Из-за закрытой дамбы норвежское судно задержалось в Петербурге почти на двое суток.

В пятницу, 28 сентября, неприятных сюрпризов от погоды, кроме небольшого дождя, петербуржцам опасаться не стоит. А вот в ночь на субботу в городе ожидается самая холодная ночь – температура опустится до 2 градусов выше ноля.