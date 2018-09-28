2018-09-28T07:52:42+03:00
Происшествия

Стихия отступила: угроза наводнения в Петербурге миновала

Створки дамбы открыты, а уровень воды в Неве опустился до обычного
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге миновала угроза наводнения.В Петербурге миновала угроза наводнения.Фото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

Два прошедших дня Петербург прожил, пережив одно наводнение и ожидая другое. И если в ночь с 26 на 27 сентября, даже при закрытой дамбе вода поднималась до отметки в 178 сантиметров, то вчера потопа удалось избежать. Уже вечером стало понятно, что стихия отступила.

- По состоянию на 21:00 27 сентября 2018г угроза наводнения миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения начал движение на открытие, - сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

Нева так и не вышла из берегов, а уже сегодня, 28 сентября, уровень воды у Горного института вернулся к привычной отметке в 60 сантиметров. Прекратился и шторм, который бушевал в городе и нагонял волну. Вместо порывов в 20-23 метров в секунду, сейчас скорость ветра не превышает умеренных 10-11 метров в секунду.

Теперь, наконец, порт сможет покинуть туристический лайнер, который так и не ушел из города накануне. Из-за закрытой дамбы норвежское судно задержалось в Петербурге почти на двое суток.

В пятницу, 28 сентября, неприятных сюрпризов от погоды, кроме небольшого дождя, петербуржцам опасаться не стоит. А вот в ночь на субботу в городе ожидается самая холодная ночь – температура опустится до 2 градусов выше ноля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилот, который пролетел под мостом ЗСД в Петербурге, раскаялся в содеянном
ФАС проверит кощунственную рекламу «Бургер Кинг»
«Зенит» проведет товарищеский матч против «Шальке»
Депутаты предложили выделять землю под приюты для бездомных животных без торгов
Депутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров
Полицейские задержали двух петербуржцев, кравших рельсы с жд-путей
Менеджера турфирмы в Петербурге за хищение денег клиентов приговорили к условному сроку
В Петербурге могут ввести возрастные ограничения на посещение квестов
Гаишнику из Ленобласти, отдохнувшему за границей по паспорту брата, дали год условно
Оборот внешней торговли Петербурга увеличился на 9 процентов
Петербуржец спас голову русалки с дома Николаевых
Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино
За два дня шторма в Петербурге упали 122 дерева
В Петербурге водитель маршрутки огнетушителем разбил лобовое стекло экскурсионному автобусу
Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Петербурге
Дзюба сходил на «Гамлет» и подарил свою футболку Козловскому
Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду
Петербуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы купить новый iPhone XS
Приставы забрали машину у петербурженки, чтобы взыскать штраф за оскорбления в соцсетях