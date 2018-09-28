СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-28T10:19:07+03:00

Приставы забрали машину у петербурженки, чтобы взыскать штраф за оскорбления в соцсетях. Фото: Кирилл ПЕНКИН

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Язык мой - враг мой. Так может теперь считать жительница Санкт-Петербурга, которую неосторожные высказывания в социальных сетях довели до штрафа, а после и до общения с судебными приставами.

- Инспекторами был произведен арест транспортного средства, принадлежащего 45-летней гражданке, обязанной районным судом выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Не сдержанной на слова жительнице Красносельского района также надлежало удалить сказанные в адрес другой петербурженки выражения, а также заплатить еще 16 тысяч судебных расходов.

Кроме того, на женщине висели неоплаченные штрафы из ГИБДД и пени за неисполненные ранее судебные предписания. Всего долгов набралось на 80 с лишним тысяч. Поэтому приставы арестовали «Шевроле Круз», на котором петербурженка приехала к ним. Через пару дней должница оплатила 70 тысяч рублей, но авто пока так и останется на штраф-стоянке, пока вся сумма не окажется на счету УФСССП.