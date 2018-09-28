Петербуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы купить новый iPhone XS
Старт продаж новых смартфонов от Apple всегда проходит с ажиотажем. Не отстал от общемировой тенденции и Санкт-Петербург. Уже с утра 28 сентября перед торговыми комплексами «Галерея» и «Невский фасад» собрались огромные очереди желающих приобрести модные гаджеты.
- В торговых точках каждому посетителю вручали по браслету с номером, чтобы не было толкучки, - сообщает корреспондент «КП-Петербург»
Петербуржцы громили магазин, чтобы первыми купить новый iPhone XS.
Но нетерпеливые поклонники Apple, с восьми часов утра пришедшие за покупкой, все равно нервничали, выстаивая прохладным петербургским утром перед магазинами. Несмотря на то, что цена новинок - iPhone XS и iPhone XS Мах стартует от внушительных 88 и 97 тысяч рублей соответственно, ожидавшие в очереди горожане боялись, что им смартфонов может и не хватить, потому что первая партия гаджетов будет ограниченной.
Кроме новых моделей смартфонов, сегодня в продажу поступили и «умные» часы Apple Watch 4.
В 10:00 торговые точки открылись и первые покупатели, которых встретили аплодисментами, смогли приобрести такие долгожданные для них «Айфоны».