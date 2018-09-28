2018-09-28T12:16:09+03:00
Общество

Петербуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы купить новый iPhone XS

Люди часами стояли перед входом в ТЦ «Галерея», где находится официальный магазин Apple [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге поклонники iPhone несколько часов стояли в очереди, чтобы первыми купить новый iPhone XS.В Петербурге поклонники iPhone несколько часов стояли в очереди, чтобы первыми купить новый iPhone XS.
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Старт продаж новых смартфонов от Apple всегда проходит с ажиотажем. Не отстал от общемировой тенденции и Санкт-Петербург. Уже с утра 28 сентября перед торговыми комплексами «Галерея» и «Невский фасад» собрались огромные очереди желающих приобрести модные гаджеты.

- В торговых точках каждому посетителю вручали по браслету с номером, чтобы не было толкучки, - сообщает корреспондент «КП-Петербург»

Петербуржцы громили магазин, чтобы первыми купить новый iPhone XS.

Но нетерпеливые поклонники Apple, с восьми часов утра пришедшие за покупкой, все равно нервничали, выстаивая прохладным петербургским утром перед магазинами. Несмотря на то, что цена новинок - iPhone XS и iPhone XS Мах стартует от внушительных 88 и 97 тысяч рублей соответственно, ожидавшие в очереди горожане боялись, что им смартфонов может и не хватить, потому что первая партия гаджетов будет ограниченной.

Кроме новых моделей смартфонов, сегодня в продажу поступили и «умные» часы Apple Watch 4.

В 10:00 торговые точки открылись и первые покупатели, которых встретили аплодисментами, смогли приобрести такие долгожданные для них «Айфоны».

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