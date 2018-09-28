Дзюба сходил на «Гамлет» и подарил свою футболку Козловскому

СЕГОДНЯ 11:59 2018-09-28T11:59:28+03:00

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Артем Дзюба подарил свою игровую футболку актеру Даниле Козловскому, с которым встретился после спектакля «Гамлет». Два известных петербуржца встретились в Малом драматическом театре Северной столице по окончании представления.

- Посетили спектакль «Гамлет», потрясающий актёр и замечательных человек!

Такое ощущение, что знакомы тысячу лет, - написал футболист в своем «Инстаграме».

Уже после представления, Дзюба подарил свою игровую футболку с автографом исполнителю роли Гамлета. Майка сборной России белого цвета с 22 номером, подписана простыми словами «Даниле Козловскому от Дзюбы Артема».

Стоит сказать, что актер не чужд футболу. Он выступил режиссером футбольной драмы «Тренер», рассказывающей об игроке столичного «Спартака», завершившего свою карьеру и ставшего тренером заштатной команды «Метеор» из низшей лиги.

В фильме сам Козловский, исполнивший роль главного героя, не только играл в футбол, но и побывал на нескольких спортивных аренах, где происходили игры и тренировки во время чемпионата мира 2018 года.