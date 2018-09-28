В Петербурге водитель маршрутки огнетушителем разбил лобовое стекло экскурсионному автобусу

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-28T12:22:03+03:00

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Напряженный уличный трафик и горячность водителя маршрутного такси стали причинами огромной пробки, которая скопилась утром 28 сентября на перекрестке Московского проспект ас улицей Типанова.

- Маршруточник обиделся на экскурсионный автобус. Разнёс зеркало и в довесок кинул огнетушитель в лобовое стекло, - сообщают очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель ПАЗа 45-го коммерческого маршрута, по всей видимости, отъезжал от остановки и не захотел пропустить большой заказной автобус. Маршрутка снесла зеркало бокового вида у «оппонента». Но этого рассерженному шоферу показалось мало и он, выскочив на дорогу, разбил лобовое стекло экскурсионной машине, кинув в него огнетушитель. После этого страсти улеглись, но было уже поздно.

Из-за того, что обе пассажирские машины стояли и ждали приезда сотрудников ГИБДД, полностью перегороженной оказались две из трех полос одного из направлений Московского проспекта. Учитывая, что инцидент произошел в утренний час пик, то пробка на оживленном перекрестке собралась огромнейшая.

Сейчас место ДТП уже свободно, а том кто прав, а кто виноват, будут разбираться сотрудники дорожной инспекции.