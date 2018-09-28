В Петербурге водитель маршрутки огнетушителем разбил лобовое стекло экскурсионному автобусу
Напряженный уличный трафик и горячность водителя маршрутного такси стали причинами огромной пробки, которая скопилась утром 28 сентября на перекрестке Московского проспект ас улицей Типанова.
- Маршруточник обиделся на экскурсионный автобус. Разнёс зеркало и в довесок кинул огнетушитель в лобовое стекло, - сообщают очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Водитель ПАЗа 45-го коммерческого маршрута, по всей видимости, отъезжал от остановки и не захотел пропустить большой заказной автобус. Маршрутка снесла зеркало бокового вида у «оппонента». Но этого рассерженному шоферу показалось мало и он, выскочив на дорогу, разбил лобовое стекло экскурсионной машине, кинув в него огнетушитель. После этого страсти улеглись, но было уже поздно.
Из-за того, что обе пассажирские машины стояли и ждали приезда сотрудников ГИБДД, полностью перегороженной оказались две из трех полос одного из направлений Московского проспекта. Учитывая, что инцидент произошел в утренний час пик, то пробка на оживленном перекрестке собралась огромнейшая.
Сейчас место ДТП уже свободно, а том кто прав, а кто виноват, будут разбираться сотрудники дорожной инспекции.