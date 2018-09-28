За два дня шторма в Петербурге упали 122 дерева

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-28T12:41:24+03:00

За два дня шторма в Петербурге упали больше 120 деревьев. Фото: НАЗАРОВА Ирина.

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Налетевший на Петербург в среду, 26 сентября, шторм, бушевал в городе два дня. Из-за разгула стихии Северная столица пережила первое за 35 лет сентябрьское наводнение, а также понесла урон в виде поломанных деревьев, дорожных знаков, светофоров и прочих конструкций.

- В Санкт-Петербурге отменено штормовое предупреждение – сады и парки вновь открыты для посещения. Сотрудники коммунальных служб вывезли с улиц города 122 поваленных дерева, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Основной удар стихии пришелся на прибрежные районы – Курортный и Приморский, но и в центре Петербурга на припаркованные машины падали деревья, дорожные знаки и другие неприятные «подарки» погоды.

В Смольном отмечают, что упавших растений могло быть и больше, если бы садово-парковые службы регулярно не проводили осмотр деревьев и заранее их спиливали. При этом в комитете заверили, что город не останется без зелени. Только в этом году в Петербурге высадят больше 14 тысяч саженцев.

Всего, ликвидировать последствия шторма вышли больше 300 человек и 60 единиц техники. Сейчас Северную столицу уже привели в порядок.