2018-09-28T13:11:04+03:00
Общество

Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино

Ранее результаты конкурсов по всем трем объектам были отменены
Петр КИБЕР
Поделиться:
Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино.Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу потребовало изменить условия заявки на право построить три велодорожки на юге города. Надзорное ведомство потребовало отменить результаты уже проведенных аукционов и переписать документацию заново.

- При рассмотрении жалобы комиссией, было обнаружено, что заказчик установил дополнительные требования к участникам закупки. Кроме того, в инструкции по заполнению заявки заказчик ссылается на недействующую редакцию федерального закона, - сообщает пресс-служба УФАС Петербурга.

Точнее, городской «Центр управления парковками», который и выставлял заявки на аукцион, обязал участников указывать названия, патенты, наименования страны происхождения товара и прочие данные, которые не являются необходимыми по закону.

Теперь документацию придется переделать, а аукцион, стоимостью в 47, 6 миллиона рублей, провести снова. Речь идет об объектах на улице Типанова от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы до Софийской улицы и от Бухарестской до центра Северной столицы.

Примечательно, что жалобу на действия петербургских чиновников подало общество с ограниченной ответственностью «Стройком 888», зарегистрированное в Улан-Удэ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилот, который пролетел под мостом ЗСД в Петербурге, раскаялся в содеянном
ФАС проверит кощунственную рекламу «Бургер Кинг»
«Зенит» проведет товарищеский матч против «Шальке»
Депутаты предложили выделять землю под приюты для бездомных животных без торгов
Депутаты Леонобласти поддержали сохранение льгот для пенсионеров
Полицейские задержали двух петербуржцев, кравших рельсы с жд-путей
Менеджера турфирмы в Петербурге за хищение денег клиентов приговорили к условному сроку
В Петербурге могут ввести возрастные ограничения на посещение квестов
Гаишнику из Ленобласти, отдохнувшему за границей по паспорту брата, дали год условно
Оборот внешней торговли Петербурга увеличился на 9 процентов
Петербуржец спас голову русалки с дома Николаевых
За два дня шторма в Петербурге упали 122 дерева
В Петербурге водитель маршрутки огнетушителем разбил лобовое стекло экскурсионному автобусу
Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы с кипятком в Петербурге
Дзюба сходил на «Гамлет» и подарил свою футболку Козловскому
Петербуржцев приглашают на «Планету грибов» в Ботаническом саду
Петербуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы купить новый iPhone XS
Приставы забрали машину у петербурженки, чтобы взыскать штраф за оскорбления в соцсетях