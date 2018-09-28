Антимонопольщики потребовали переписать условия аукциона по велодорожкам в Купчино

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-28T13:11:04+03:00

Ранее результаты конкурсов по всем трем объектам были отменены

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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу потребовало изменить условия заявки на право построить три велодорожки на юге города. Надзорное ведомство потребовало отменить результаты уже проведенных аукционов и переписать документацию заново.

- При рассмотрении жалобы комиссией, было обнаружено, что заказчик установил дополнительные требования к участникам закупки. Кроме того, в инструкции по заполнению заявки заказчик ссылается на недействующую редакцию федерального закона, - сообщает пресс-служба УФАС Петербурга.

Точнее, городской «Центр управления парковками», который и выставлял заявки на аукцион, обязал участников указывать названия, патенты, наименования страны происхождения товара и прочие данные, которые не являются необходимыми по закону.

Теперь документацию придется переделать, а аукцион, стоимостью в 47, 6 миллиона рублей, провести снова. Речь идет об объектах на улице Типанова от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы до Софийской улицы и от Бухарестской до центра Северной столицы.

Примечательно, что жалобу на действия петербургских чиновников подало общество с ограниченной ответственностью «Стройком 888», зарегистрированное в Улан-Удэ.