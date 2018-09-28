Петербуржец спас голову русалки с дома Николаевых

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-28T13:53:50+03:00

Часть барельефа, отколовшегося с фасада здания на Садовой улице, сможет вернуться на место

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Потерявшаяся в конце 2017 года голова русалки с барельефа на доме Николаевых нашлась. Отколотую часть скульптурного изваяния сотрудникам Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) передал неравнодушный житель Петербурга, хранившей осколок у себя дома.

- Голова русалки дома Николаевых на Садовой улице не уничтожена, - сообщили в соцсетях градозащитники, и позднее передали ценную находку в комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга.

Сами чиновники, получившие неожиданный подарок, были также немало удивлены головой русалки и пообещали отправить часть барельефа реставраторам, которые уже определят, возможно ли восстановить скульптурную композицию на прежнем месте.

Напомним, что в декабре 2017 года изваяние на доме Николаевых треснуло, а после того, как его залепили штукатуркой, отвалилось окончательно. Голова русалки пропала и градозащитники уже не надеялись ее найти, однако теперь судьба изваяния может повернуться в лучшую сторону.