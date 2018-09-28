Оборот внешней торговли Петербурга увеличился на 9 процентов

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-28T14:30:27+03:00

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Несмотря на все политические и экономические проблемы, которые обрушились на Россию и Петербург в частности, экономика города на Неве продолжает развиваться, а торговый оборот расти. Об этом на встрече с иностранными бизнесменами рассказал Александр Говорунов.

- Внешнеторговый оборот за первые шесть месяцев 2018 года увеличился почти на 9 процентов. Экспортные поставки возросли на 12 процентов, и сегодня их объем превышает 11 миллиардов долларов, - приводить слова вице-губернатора пресс-служба Смольного.

Чиновник заверил членов Американской торговой палаты, что власти Северной столицы всегда открыты для сотрудничества. По словам Александра Говорунова, только за последние пять лет индекс роста инвестиций в основной капитал составил 84процента, а сам Петербург поднялся в рейтинге инвестиционной привлекательности на 14 позиций и сейчас занимает четвертое место в России.

Кроме ответов на вопросы бизнесменов, вице-губернатор обрисовал и перспективы для иностранных предпринимателей при реализации национальных проектов на петербургском уровне. Это одно из направлений, в которых город и бизнес могут взаимовыгодно сотрудничать.