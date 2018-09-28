СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-28T14:42:27+03:00

Гаишнику из Ленобласти, отдохнувшему за границей по паспорту брата, дали год условно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам мужчина свою вину так и не признал

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Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу Евгения Вдовенко, в 2017 году слетавшего в Тунис из Пулково по загранпаспорту брата.

- 12 июля 2017 года, подсудимый, используя внешнее сходство с родным братом, предъявил контролеру его паспорт, и благополучно прошел контроль, после чего вылетел в Республику Тунис авиарейсом «Санкт-Петербур-Монастир», - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Обман обнаружился уже при возвращении на родину. Более внимательный инспектор пограничного контроля догадался, что на фото в паспорте изображен другой человек. Вдовенко тут же арестовали сотрудники ФСБ, после чего дело было передано в суд.

Интересно, что подсудимый на тот момент служил в должности старшего государственного инспектора дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по городу Сосновый Бор, что в Ленинградской области. Свою вину он так и не признал. Суд назначил хитрому гаишнику год заключения условно с испытательным сроком в два года.