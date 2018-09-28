В Петербурге могут ввести возрастные ограничения на посещение квестов
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурге предложили лицензировать игровые квесты. Депутаты Денис Четырбок и Александр Ходосок предложили ввести законодательное регулирование популярного в России развлечения.
- Ограничением для посещения квестов станет возраст до 14 лет. Это обусловливается тем, что дети и подростки в погоне за острыми ощущениями, зачастую не могут предвидеть последствия своих действий, - сообщает со ссылкой на авторов законопроекта "Мойка78".
К слову, депутаты предлагают ввести для квестов требования безопасности. По словам парламентариев, такая идея возникла после нескольких несчастных случаев во время посещения популярной игры.