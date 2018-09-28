Менеджера турфирмы в Петербурге за хищение денег клиентов приговорили к условному сроку
Женщина взяла себе 300 тысяч рублей
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В Санкт-Петербурге менеджер одной из турфирм забирала себе деньги клиентов. Девушка скрывала от директора полные суммы, полученные за путевки. После этого переводила их себе на счет.
- Общий ущерб от действий девушки составил более 300 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре. - Подсудимая признала вину в совершении преступления.
В итоге суд признал девушку виновной и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.