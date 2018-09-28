2018-09-28T18:32:02+03:00
Спорт

«Зенит» проведет товарищеский матч против «Шальке»

Игра пройдет в Петербурге
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге пройдет матч против немецкой команды Фото: ФК ЗенитВ Петербурге пройдет матч против немецкой команды Фото: ФК Зенит
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Футбольный клуб Зенит» сотрудничает с немецкой командой «Шальке 04» из Гельзенкирхена с 2006 года. Клубы подписали соглашение и работают вместе не только по спортивной теме, но по коммерческой и даже спортивной. Первая же игра между командами прошла в 2007 году. В тот раз победу на «Фелтинс Арене» одержали противники.

- Товарищеский матч пройдет 18 ноября и начнется в 16:00 по петербургскому времени, - сообщают в петербургском клубе. - Информация о билетах на игру будет опубликована дополнительно.

Матч пройдет на стадионе в Петербурге.

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