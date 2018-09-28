ФАС проверит кощунственную рекламу «Бургер Кинг»

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-28T19:29:54+03:00

Бургер Кинг выпустил в Петербурге очень странный лозунг: «В этом городе вы не умрете от голода». Фото: Соцсети

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«Бургер Кинг» может быть наказан за неуместную рекламу. Сеть ресторанов быстрого питания вновь оказалась в центре скандала из-за слогана на футболке своего промоутера - «You won’t starve in this city». Она переводится, как ««В этом городе вы не умрёте от голода». Все бы ничего, если эту рекламу не транслировали в Санкт-Петербурге, городе, в котором миллионы людей умерли во время голодной блокады.

В «Бургер Кинг» заверяют: это недоразумение! Футболки с такой надписью использовались только в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 и случайно попали в Северную столицу.

«Наша компания с глубоким уважением относится к истории России, поддерживает фонд ветеранов, и любой подтекст или шутки по данной теме для нас неприемлемы и табуированы», - оправдываются в компании.

Тем не менее, ФАС намерен проверить рекламу, тем более, что сеть ресторанов не в первый раз попадает в скандалы – «Бургер кинг» периодически выпускает макеты с двусмысленным подтекстом, а однажды и вовсе использовала в рекламе образ жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной.