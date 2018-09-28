2018-09-28T20:22:33+03:00
Происшествия

Пилот, который пролетел под мостом ЗСД в Петербурге, раскаялся в содеянном

И готовится к суду
Алла МЕХОНЦЕВА
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Вертолет пролетел под опорой моста ЗСД. Скрин с видеозаписи, предоставленной Анастасией ЗаркуаВертолет пролетел под опорой моста ЗСД. Скрин с видеозаписи, предоставленной Анастасией Заркуа
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Следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении летчика-хулигана, который пролетел под опорой ЗСД. Дело, которое рассматривал следственный отдел на транспорте, передано в суд, а сам горе-водитель раскаялся в содеянном.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», 10 августа воздушное судно Gazelle SA-0682G, следуя к Финскому заливу, пролетело под автомобильным путепроводом и между пилонов вантового моста. Следователи пришли к выводу, что сделал пилот это из «хулиганских побуждений».

- Полет создал угрозу безопасности эксплуатации как автомобильных транспортных средств, следующих в этот момент по путепроводу моста, так и экскурсионных судов, используемых для перевозки пассажиров в акватории рек Малая Нева и Малая Невка, - сообщает СК.

Вертолет пролетел под опорой моста ЗСД.

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