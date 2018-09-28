"Теплосети" Петербурга поменяли трубы в районе, где погибли двое парней

28 Сент. 20:55 2018-09-28T20:56:06+03:00

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Ремонтные работы на трубопроводе, который сегодня прорвало на Измайловском проспекте, завершены. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сегодня в 18.50 закончили работы и уложили новые трубы.

- К работе было привлечено три аварийно-ремонтных бригады в составе 20 специалистов и 8 единиц техники. В ходе работ заменено порядка 9 метров, - отметили в компании.

Напомним, трагедия в Адмиралтейском районе Петербурга произошла сегодня, 28 сентября, в 03.30 ночи. 20-летние Андрей и Максим со своей подругой Настей оказались в эту роковую ночь в эпицентре прорыва трубы. Пришли в антикафе "Типичный Петербург", что находится в подвале дома на Измайловском проспекте. А после с черного входа в заведение стал поступать кипяток. Парней и девушку через главный вход в антикафе немедленно вывел администратор. Но ребята вернулись за куртками и их накрыла волна кипятка.