Пропавшего в Сланцах 12-летнего мальчика нашли мертвым
Он ушел в спортивную школу и не вернулся
Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника. Фото: Архив "КП"
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Мальчика, который 26 сентября пошел в спортивную школу в Сланцах и пропал, нашли. Нашли мертвым. Парня искали родители, полиция и волонтеры. Надеялись, что он мог уехать в Петербург. Но ребенок погиб. Предположительно, он упал с высоты, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Судмедэксперты на месте осмотрели тело ребенка и зафиксировали травмы, характерные для падения с нескольких метров.
Тело 12-летнего школьника отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют все обстоятельства гибели мальчика, ищут возможных свидетелей и тех, с кем он общался.