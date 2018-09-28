2018-09-28T23:10:20+03:00
Общество

Петербуржцев чаще всего кусают белки и лисы

Из домашних животных - собаки
Елена МОЛОДКИНА
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Всемирный день борьбы с бешенством отмечают 28 сентября. Основной источник инфекции для человека - это собаки, главным образом бездомные. Из диких животных чаще всего бешенством могут заразить лисы, енотовидные собаки, волки. Заражение происходит через укус.

В Санкт-Петербурге за первые восемь месяцев этого года от укусов животных пострадали уже больше 6,5 тысяч человек, и 267 из них - от зубов диких зверей. Чаще всего на петербуржцев нападают белки и лисы. К счастью, бешенства ни у кого из них не выявили.

Белки обычно кусают неосознанно, когда горожане пытаются покормить их из рук орешками.

Роспотребнадзор просит соблюдать простые правила: приобретать животных только при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно проводить вакцинацию домашних животных против бешенства, не кормить с рук и не гладить безнадзорных животных, а также незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов.

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