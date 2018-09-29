Форвард СКА Якупов назвал игру с «Авангардом» самой насыщенной в сезоне

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-29T10:25:32+03:00

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Петербургская команда накануне, 28 сентября, в Ледовом дворце уступила омскому «Авангарду» со счетом 2:3 после серии буллитов. Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал этот матч регулярного чемпионата КХЛ. В интервью, которое приводит пресс-служба армейцев, форвард назвал игру с «Авангардом» одной из самых насыщенных в сезоне.

- Играли с лидером чемпионата, с такими командами очень интересно играть, потому что игра идет за четыре очка, хоть они и не из нашей конференции. Каждая команда хочет брать инициативу в свои руки. Сегодня у нас не получилось, - сказал Наиль Якупов.

Нападающий также отметил, что со стороны СКА игра была не менее силовая, чем со стороны омского клуба.

- Надо отдохнуть и готовиться к следующим играм. Нас ждет очень серьезная выездная серия, надо набирать там очки, - добавил форвард петербургского хоккейного клуба.