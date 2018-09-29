Число преступлений на улицах Петербурга снизилось на 4%

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-29T11:27:06+03:00

В городе на Неве стало на 4% меньше преступлений на улицах. Фото: Олег КУЗНЕЦОВ

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Преступность в общественных местах Северной столицы снизилась на 1,5%, а на улицах почти на 4% за последние восемь месяцев. Об этом стало известно после заседания в Смольном, которое провел вице-губернатор города Александр Говорунов. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Петербурге обсудила также перспективы развития комплекса «Безопасный город».

- С помощью системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с начала года раскрыто 266 краж и угонов автотранспорта. До конца года в разных районах планируется установить ещё более 7 тысяч видеокамер, - отметили в пресс-службе Александра Говорунова.

Обратились на заседании и к проблеме нелегального оборота алкоголя, а также преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Отмечается, что вице-губернатор потребовал коренных изменений в системе профилактики этих явлений.

- Надо отчитываться не процессами, а результатами. Сложившаяся обстановка требует от нас повышения эффективности существующих и выработки дополнительных мер, направленных на пресечение незаконного изготовления и продажи алкоголя, снижение объемов потребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма, особенно среди подрастающего поколения, - сказал Александр Говорунов.