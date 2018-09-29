"Хендай" снес ограждение у Черной речки и улетел в воду: Водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-29T13:12:16+03:00

В Черной речке утонула легковушка вместе с водителем. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Очевидцы сообщают о трагедии, которая случилась рано утром 29 сентября в Северной столице. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» горожане рассказали о том, что в Черной речке утонул мужчина вместе со своим легковым автомобилем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/671006" frameborder="0"></iframe> Иномарка снесла ограждение на набережной Черной речки и улетела в воду.

- Хендай Солярис на Черной речке, снеся ограждение, утонул на глубине 4 метра, - написал очевидец в соцсети.

- Скорее всего ехал по Савушкина, - строят предположения в комментариях.

Тело погибшего уже достали из воды. На поверхность автокраном извлекли из Черной речки и Хендай. На месте тут же собрались толпы зевак.

- Проезжал в 7 утра там. Народ у нас, каждому остановиться и поглазеть надо, речка вся стояла в левой полосе на аварийках, - рассказывает петербуржец под сообщением о случившемся.

Обстоятельства трагедии в Приморском районе предстоит выяснить специалистам.

- Самое страшное, что водитель как-то выбрался из машины, из воды его достал мужчина, вроде, дорожный рабочий. Мужики пытались откачать парня, но не получилось, - добавляет еще один очевидец.