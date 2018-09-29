В Петербурге пройдет этап Всероссийского конкурса водителей такси

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-29T12:25:19+03:00

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Водители таксопарков Северной столицы и Ленинградской области поборются за звание лучшего таксиста страны. В масштабах всей России такой конкурс проходит в первый раз. В Петербурге региональный этап состоится уже в понедельник, 1 октября, в 10:00.

Соревнование для водителей такси будет состоять из трех этапов. Сначала у конкурсантов проверят знание Правил дорожного движения. Затем оценят водительское мастерство. А в третьей части соревнований таксисты должны будут показать, насколько хорошо знают историю своего региона.

- Призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Водитель, занявший первое место, будет представлять Санкт-Петербург на итоговом Всероссийском конкурсе в Сочи, - рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Кстати, региональные этапы конкурса уже прошли в Республике Саха, Красноярском крае, Самарской области, Томской области, Новосибирской области и других. Теперь на очереди – Северная столица.