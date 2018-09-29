Проект ремонта на «Площади Ленина - 2» обойдется Смольному в 24,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-29T14:17:56+03:00

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На станции метро «Площадь Ленина - 2», которая выходит на улицу Боткинскую, собираются увеличить число эскалаторов. Об этом стало известно из сведений на сайте госзакупок. Конкурс на разработку соответствующего проекта объявил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

На станции метро планируют заменить действующие эскалаторы и сделать еще один дополнительный, увеличив их число до четырех. За разработку проектной документации Смольный готов заплатить 24,8 миллиона рублей. Именно такая начальная (максимальная) цена контракта указана на сайте госзакупок.

Кстати, одно из важных условий при разработке проекта – учесть будущие работы таким образом, чтобы вестибюль «Площади Ленина - 2» не пришлось закрывать для пассажиров. Ремонтируемую зону требуется отделить от действующей для того, чтобы ремонт не сказался на работе станции.