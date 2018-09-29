В ДТП на Октябрьской набережной грузовик завалил землей легковушку
На Октябрьской набережной перевернулся грузовик. Но не с пряниками. Проезжую часть и второго участника ДТП - легковушку - завалило грунтом, который и вез самосвал.
Авария произошла днем 29 сентября в Невском районе Петербурга. Столкнулись грузовик и иномарка на перекрестке Октябрьской набережной и улицы Русановской. К счастью, все находившиеся в транспортных средствах остались живы.
- Перевернулся КамАЗ с землей, опель завалило. КамАЗ уходил от столкновения, снес знак и ограждение. Все живы, - написал очевидец в соцсети.
Сообщают очевидцы и о том, что попавшие в аварию водители ожидают прибытия служб. В результате ДТП на Октябрьской набережной образовалась пробка. Водители советуют друг другу менять свой маршрут.
- Только что проезжали. Пробка там хорошая, объезжайте, - пишет петербуржец в комментариях.
Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся по Октябрьской набережной от дома 31А до проспекта Большевиков.