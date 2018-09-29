В ДТП на Октябрьской набережной грузовик завалил землей легковушку

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-29T15:36:37+03:00

На Октябрьской набережной перевернулся грузовик и засыпал землей легковушку. Фото: Группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

После аварии на дороге скопилась пробка

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На Октябрьской набережной перевернулся грузовик. Но не с пряниками. Проезжую часть и второго участника ДТП - легковушку - завалило грунтом, который и вез самосвал.

Авария произошла днем 29 сентября в Невском районе Петербурга. Столкнулись грузовик и иномарка на перекрестке Октябрьской набережной и улицы Русановской. К счастью, все находившиеся в транспортных средствах остались живы.

- Перевернулся КамАЗ с землей, опель завалило. КамАЗ уходил от столкновения, снес знак и ограждение. Все живы, - написал очевидец в соцсети.

Сообщают очевидцы и о том, что попавшие в аварию водители ожидают прибытия служб. В результате ДТП на Октябрьской набережной образовалась пробка. Водители советуют друг другу менять свой маршрут.

- Только что проезжали. Пробка там хорошая, объезжайте, - пишет петербуржец в комментариях.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся по Октябрьской набережной от дома 31А до проспекта Большевиков.