2018-09-29T16:19:54+03:00
Общество

Несколько сотен байкеров проехались по Невскому проспекту

В Петербурге закрывают мотосезон [видео]
Евгения МОСКВИНА
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Сотни байкеров проехались по Невскому проспекту. Фото: скриншот видео.Сотни байкеров проехались по Невскому проспекту. Фото: скриншот видео.
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Несколько сотен «железных коней» с шумом проехались днем 29 сентября по Невскому проспекту. В Петербурге байкеры закрывают мотосезон, а значит, в городе сегодня властвуют драйв и скорость. Праздник мотоциклистов и всех тех, кто любит байки, начался в субботу в 12:00 на Дворцовой площади. А уже в 15:00 в городе стартовал настоящий парад «железных коней».

Закрытие мотосезона.

На официальном закрытии МотоСезона 2018 байкеры на своих верных друзьях выстроились в колонну и проехались по маршруту от главной площади Петербурга по Невскому проспекту. После парада мотоколонна, попрощавшись с сезоном на улицах Северной столицы, вновь вернулась к Дворцовой площади.

Кстати, перед забегом по главной магистрали города на Неве, состоялся концерт. На сцену на Дворцовой к собравшимся вышли группы «MORA», «Несостав», «SPUTNIK», «ПирАньИ» и другие. Байкерский праздник прошел при поддержке Правительства города, ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга», а также МотоСовета Северной столицы и R.M.S. Мотосолидарность.

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