2018-09-29T17:12:08+03:00
Общество

МЧС: В Петербурге ожидается усиление ветра

Погода в воскресенье будет дождливой
Евгения МОСКВИНА
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30 сентября в Северной столице будет сильный ветер.30 сентября в Северной столице будет сильный ветер.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В последний день сентября погода вновь станет испытанием для петербуржцев. Спасатели предупреждают горожан об усилении ветра в воскресенье, 30 сентября. В Северной столице порывы местами будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ветер начнет властвовать в городе уже в ночь на воскресенье. К нему добавится и дождь. Как прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадки завтра ожидаются и ночью, и утром, и днем. Поэтому без зонтов в воскресенье петербуржцам из дома выходить точно не стоит. Температура воздуха в ночь с 29 на 30 сентября составит от +4 до +6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов. Атмосферное давление в воскресенье будет понижаться.

В ГУ МЧС по Петербургу горожанам напоминают, что при сильном ветре не стоит ходить под шаткими деревьями и находиться рядом с неустойчивыми объектами. Также стоит убрать с открытых балконов вещи, а машины лучше всего поставить в гаражи. При возникновении любой ЧС нужно обращаться по телефону 01 с домашнего или 112 и 101 с мобильного.

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