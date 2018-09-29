МЧС: В Петербурге ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-29T17:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний день сентября погода вновь станет испытанием для петербуржцев. Спасатели предупреждают горожан об усилении ветра в воскресенье, 30 сентября. В Северной столице порывы местами будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ветер начнет властвовать в городе уже в ночь на воскресенье. К нему добавится и дождь. Как прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадки завтра ожидаются и ночью, и утром, и днем. Поэтому без зонтов в воскресенье петербуржцам из дома выходить точно не стоит. Температура воздуха в ночь с 29 на 30 сентября составит от +4 до +6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов. Атмосферное давление в воскресенье будет понижаться.

В ГУ МЧС по Петербургу горожанам напоминают, что при сильном ветре не стоит ходить под шаткими деревьями и находиться рядом с неустойчивыми объектами. Также стоит убрать с открытых балконов вещи, а машины лучше всего поставить в гаражи. При возникновении любой ЧС нужно обращаться по телефону 01 с домашнего или 112 и 101 с мобильного.