«Новочеркасскую» закрывали на час из-за забытых вещей

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-29T17:47:48+03:00

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Вновь из-за забывчивых пассажиров петербургского метро пришлось несладко остальным. Больше часа стояла закрытой станция метро «Новочеркасская» в субботу, 29 сентября. Поезда следовали мимо нее без остановок с 16:08. На платформе обнаружили бесхозный предмет. Чтобы убедиться, что он не представляет угрозы, специалистам потребовалось 63 минуты.

- В 17:05 станция «Новочеркасская» открыта, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

За то время, что станция на желтой ветке была недоступна для входа и выхода, петербуржцы и гости города могли воспользоваться наземным транспортом. И до «Площади Александра Невского» в одну сторону, и до «Ладожской» в другую можно было без труда добраться на троллейбусах и автобусах.