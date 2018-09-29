2018-09-29T17:47:48+03:00
Общество

«Новочеркасскую» закрывали на час из-за забытых вещей

Опасных предметов на станции не обнаружили
Евгения МОСКВИНА
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Бесхозный предмет на "Новочеркасской" проверяли больше часа.Бесхозный предмет на "Новочеркасской" проверяли больше часа.Фото: Тимур ХАНОВ
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Вновь из-за забывчивых пассажиров петербургского метро пришлось несладко остальным. Больше часа стояла закрытой станция метро «Новочеркасская» в субботу, 29 сентября. Поезда следовали мимо нее без остановок с 16:08. На платформе обнаружили бесхозный предмет. Чтобы убедиться, что он не представляет угрозы, специалистам потребовалось 63 минуты.

- В 17:05 станция «Новочеркасская» открыта, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

За то время, что станция на желтой ветке была недоступна для входа и выхода, петербуржцы и гости города могли воспользоваться наземным транспортом. И до «Площади Александра Невского» в одну сторону, и до «Ладожской» в другую можно было без труда добраться на троллейбусах и автобусах.

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